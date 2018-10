Egitto, ad azienda Cagliari gara da 4mln

La società cagliaritana Fiber Plast, che progetta e realizza tubazioni e serbatoi in vetroresina e materiale termoplastico rinforzato per impianti e infrastrutture, ha portato a termine una commessa da quattro milioni di euro in Egitto. Si tratta di un appalto che rientra nel progetto di costruzione del più grande impianto di produzione di fertilizzanti al mondo a Sokhna in Egitto (140 km da Suez), a cui lavorano 8.000 persone, commissionata dal governo egiziano che ha investito un miliardo di dollari.

L'azienda sarda, con sede nella zona industriale di Macchiareddu, ha vinto l'appalto per la progettazione e realizzazione 30 km di tubazioni in vetroresina (gpl) prodotti con la tecnologia filament winding e 36 serbatoi (fino a 5m diametro / altezza 10 m), 40 pezzi speciali per le pompe, che sono stati spediti via nave a Sokhna. In aggiunta, sette tecnici specializzati di Fiber Plast si stanno occupando in Egitto della supervisione di circa 300 persone nel montaggio dei manufatti.

"L'Egitto e in generale tutto il nord Africa rappresenta un mercato molto strategico per noi, perché ci sono in pipeline importanti progetti di costruzione di impianti di trattamento acque, impianti chimici e oil&gas, acquedotti, tutti settori in cui siamo altamente specializzati - spiega Massimo Lolliri, amministratore di Fiber Plast - Per cogliere queste opportunità e accelerare la crescita nel mondo abbiamo inaugurato una sede commerciale al Cairo e stiamo lavorando con l'ICE, Istituto nazionale per il commercio estero, per aprire anche a Casablanca in Marocco".

Fiber Plast è una società fondata nel 1978 a Cagliari specializzata nella fabbricazione di tubazioni e serbatoi in vetroresina e materiale termoplastico rinforzato, tramite processi di produzione all'avanguardia in tutto il mondo. Grazie a tecnologia Filament winding proprietaria, Fiber Plast progetta e realizza in Italia e distribuisce in oltre 30 paesi al mondo.