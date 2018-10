Air Italy, nominati tre nuovi dirigenti

(ANSA) - CAGLIARI, 8 OTT - Nuove nomine all'interno di Air Italy: Elisabeth Milton è stata nominata Vice President Sales and Distribution della Compagnia, Nicola Pozzati ha assunto l'incarico di Chief Human Resources and Organization Officer e Simona Paccioretti ricopre il ruolo di Head of Internal Audit.

In particolare a Elisabeth Milton viene affidata la direzione delle vendite dirette e indirette oltre alla responsabilità sulle strategie da adottare sui diversi canali distributivi. La rete vendite di Air Italy, oltre alle principali funzioni presenti nelle sedi nazionali, include anche il personale negli Stati Uniti e in Tailandia, nonché primarie General Sales Agency, che rappresentano la Compagnia all'estero. Nicola Pozzati, nominato Chief Human Resources and Organization Officer, avrà la responsabilità dell'organizzazione aziendale con il compito di armonizzare e sviluppare la struttura, le procedure e la formazione delle risorse umane, coerentemente con gli obiettivi del nuovo progetto. Avrà in carico inoltre l'implementazione di un nuovo modello gestionale di leadership e performance e assicurerà l'efficacia della nuova struttura organizzativa con uffici operativi e commerciali in Italia e all'estero.

Infine, Simona Paccioretti, nuova Head of Internal Audit, avrà il compito di rafforzare il sistema di controllo interno e procedere all'elaborazione di piani Audit nell'ottica dell'incremento dell'efficacia ed efficienza dei processi e della organizzazione nel suo complesso.

"Sono impaziente di lavorare con Elisabeth, Nicola e Simona e porgo loro un caloroso benvenuto nel nuovo team di Air Italy dice il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov - Ci aspettano molte sfide data la rapidità con la quale la compagnia sta crescendo. Con il loro supporto e mettendo al centro della nostra attenzione la soddisfazione dei nostri clienti e dei nostri partner commerciali, sono fiducioso che avremo successo".(ANSA).