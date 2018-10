Cagliari: Maran, grande prova di squadra

Maran col sorriso. Per l'allenatore del Cagliari è il primo successo alla Sardegna Arena. "Volevamo fortemente questa vittoria soprattutto per i tifosi, perché non avevamo mai vinto in casa - spiega -. Quello che abbiamo raccolto finora in campionato non era quello che avevamo meritato". Riflettori su Castro. "Grandissima partita, non sono così stupito - continua -. Ma tutti hanno giocato bene. Una grande prova di squadra se consideriamo che abbiamo dovuto presto fare a meno di Srna". Nuova trequarti? "Castro è una delle soluzioni - ha detto - ma anche oggi anche altri si sono inseriti bene in quella posizione". Barella e Cragno in azzurro? "Felice per loro e la società: meritano questa convocazione". Pavoletti? "È uno dei più forti in area: se continua in questo modo può giocarsi le sue carte per la Nazionale". Il presidente Tommaso Giulini dedica la vittoria alla mamma. "Per lei era la prima volta alla Sardegna Arena".