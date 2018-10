Maltempo, strade chiuse a Olbia

Traffico in tilt e disagi a Olbia a causa delle abbondanti piogge della notte e della mattinata, che hanno fatto registrare alcuni allagamenti. Non si rilevano danni gravi, ma la situazione ha imposto la chiusura di via del Melograno, via degli Ulivi del sottopasso di via Escrivà e di via Ambalagi, con conseguenti disagi per il traffico veicolare, per i mezzi pubblici e all'ingresso delle scuole.

Alcune persone sono rimaste bloccate nella propria auto e sono state soccorse dai vigili del fuoco, che stanno operando con 15 squadre: oltre ai pompieri di Olbia, sono arrivati rinforzi da Arzachena e da Sassari.

C'è preoccupazione anche per i livelli dei fiumi, in particolare per il Seligheddu. Il maltempo ha poi prodotto l'interruzione dell'energia elettrica: diversi fulmini hanno mandato in tilt alcune centraline e hanno dato luogo a principi di incendi subito domati. Uno ha colpito anche il distaccamento a terra dei vigili del fuoco, in via Basa, ma senza conseguenze.

ALLERTA ARANCIONE IN GALLURA E PARTE ORIENTALE - La Protezione civile regionale ha declassato da rossa ad arancione l'allerta meteo su tutta la zona orientale della Sardegna. Il nuovo avviso resterà in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Il codice arancione è stato poi esteso alla Gallura per l'intera giornata di venerdì. Nel resto della Regione la criticità viene indicata ordinaria (gialla).

Dalle prime ore di domani - annunciano gli esperti meteo - un nuovo impulso di aria umida da sud-est, accompagnato dall'approfondirsi di un nuovo minimo di depressione al suolo, interesserà tutta l'Isola, portando ventilazione localmente forte da nord-est sulle coste settentrionali. Precipitazioni anche temporalesche, generalmente moderate, sono attese in tutta la Sardegna a partire dalla parte orientale, dove potranno registrarsi cumulati anche elevati.