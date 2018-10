Festa birra di Assemini firmata Ichnusa

(ANSA) - ASSEMINI, 5 OTT - Quinta edizione della festa della birra ad Assemini. Da quest'anno con una novità: la manifestazione sarà firmata Ichnusa, la birra che da più di cinquant'anni viene prodotta proprio nel comune alle porte di Cagliari. Per la prima volta nella storia dell'evento, Ichnusa è partner della manifestazione. L'appuntamento è fissato per domani in Via Cagliari. Dalle 19, lungo tutto il percorso di degustazione e festa, ci sarà la possibilità di gustare la birra di Sardegna, prodotta proprio a poche centinaia di metri, e curiosare tra le attività commerciali, aperte fino a tarda serata per l'occasione.

"La collaborazione per la festa della birra 2018 è il primo momento di un dialogo che ci auguriamo possa portare in futuro a interessanti iniziative congiunte - commenta il sindaco di Assemini, Sabrina Licheri - Il principio di fondo è l'interesse comune nel contribuire alla valorizzazione del nostro territorio".

Ichnusa punta su Assemini. "La festa sarà anche l'occasione per Ichnusa di raccontarsi e raccontare la sua storia - sottolinea Matteo Borocci, direttore del birrificio - Questo appuntamento è per noi un'importante occasione di collaborazione con il comune che ci ospita. Un'opportunità per rafforzare il senso di comunità e sottolineare il nostro legame con il territorio. Un legame che, fieri, mostriamo nelle etichette delle nostre birre, dove indichiamo orgogliosamente da dove veniamo: Assemini".(ANSA).