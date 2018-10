Dolia è, trionfo di sapori e tradizioni

Prodotti a Km0, laboratori, pietanze genuine, spettacoli come la grande parata rinascimentale e i Boes ed i Bezzos di Ottana. A Dolianova debutta "Dolia è", festival delle eccellenze alimentari. Un weekend, 6 e 7 ottobre, dove a parlare sono sapori, tradizioni, il fine artigianato. Tra le piazze Europa e Brigata Sassari saranno allestiti gli stand. In primo piano i migliori prodotti del territorio rappresentati dalle aziende locali Argiolas Formaggi, Copar per l'olio e la cantina sociale di Dolianova. Da qui percorsi sensoriali e degustazione di rossi e bianchi a cura della Fondazione Italiana Sommelier Sardegna.

Non mancherà lo spazio dedicato al food d'autore. Lo chef Francesco Zucca propone i "michitus nieddus", pasta tipica di Dolianova, fatta a mano, accompagnati da bruschette e vino. La manifestazione voluta dal Comune è organizzato dallo staff di InvitaS guidato da Alessia Littarru. L'evento sarà l'occasione per seguire tutte le fasi della lavorazione dei "michittus nieddus" attraverso le massaie di Fainas.

E scoprire i segreti delle tradizioni casearie. "Con Dolia è intendiamo valorizzare il territorio e le sue ricchezze artistiche e enogastronomiche", spiega Anna Rita Agus, assessora comunale a Spettacoli e Grandi Eventi. Lungo il percorso si incrociano le postazioni dedicate allo street food con tante proposte per uno spuntino: brebeyburger, arrosti di pecora, pesce fritto, cucina tipica medioevale servita in abiti d'epoca dal gruppo Memoriae Dolia Episcopatum. Da non perdere sabato alle 21 la suggestiva performance di Andrea Loddo, che realizzerà in diretta il Bronzetto Arciere di Ferri e farà conoscere la storia archeologica del Nuraghe Sa domu e S'Orku.

Momento spettacolare sarà domenica alle 11 con il Corteo medioevale in costumi d'epoca, tamburi, musici e danzatori. Alle 18 oltre 30 maschere dei Sos Merdules e Bezzos di Ottana faranno rivivere le antiche tradizioni. E alle 20 la magia prosegue con lo spettacolo dello sputafuoco e le sue bolas e clave infuocate.