Sabbia e conchiglie in auto di 2 turisti

A meno di 24 ore dal sequestro di una Pinna Nobilis (Nacchera di mare) prelevata nei mari della Sardegna e messa in valigia, gli agenti della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato al porto Isola Bianca di Olbia padre e figlia, di origini albanesi, che, a bordo dell'auto, avevano un chilo di sabbia conservato in due bottiglie da mezzo litro ed un sacchetto della spesa riempito di conchiglie. Il tutto, secondo quanto è stato possibile accertare, proveniva dalle spiagge della Gallura.

I due, che si stavano imbarcando sul traghetto in partenza per Genova alle 22, hanno ammesso di non conoscere i divieti di prelievo. L'uomo è stato segnalato alla Capitaneria di Porto e rischia una sanzione sino ad un massimo di tremila euro. Dall'Autorità Marittima della Sardegna fanno sapere che il fenomeno del furto di sabbia, pietre e conchiglie sta diventando preoccupante. Nella stagione estiva 2018 sono decine i chili di materiale sequestrati.