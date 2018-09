Blitz in allevamenti,sigilli a 187 suini

Un allevatore denunciato e 187 suini sequestrati in via cautelativa. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Carbonia e dai militari del Nas in alcuni allevamenti del Sulcis mirati alla verifica del rispetto della normativa in materia di somministrazione di medicinali ad uso veterinario da parte degli allevatori di bestiame, con particolare attenzione alla ricerca di farmaci e sostanze proibite negli allevamenti. Durante l'ispezione in un allevamento in località Cuccu Mannu, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due flaconi di farmaci antibiotici e parassitari, di provenienza rumena e detenuti illecitamente, poiché non autorizzati in Italia e non prescritti dal medico.

Secondo i militari vi sarebbe il "grave rischio sia per la salute e per il benessere degli animali sia per la sicurezza degli alimenti destinati all'uomo". Il titolare dell'azienda è stato denunciato per esercizio abusivo della professione veterinaria. Inoltre gli è stato intimato di bonificare entro 30 giorni, dal punto di vista igienico sanitario, l'allevamento a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate. Nel secondo allevamento di suini, situato in località Musteddinu, ispezionato insieme agli specialisti del Nas sono stati sequestrati i 187 capi suini. I militari, infatti, hanno riscontrato irregolarità riguardanti la mancata identificazione e registrazione degli animali allevati e carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di due carcasse di suini in stato avanzato di decomposizione all'interno delle stalle.

Gli animali, non identificati e non registrati, sono stati sequestrati e sottoposti a vincolo poiché in assenza di garanzie sanitarie non possono essere destinati alla macellazione. I militari hanno prescritto all'allevatore di procedere entro 15 giorni alla completa registrazione di tutti i capi.