Cagliari: Maran, Samp ha grande attacco

Il Cagliari contro la Sampdoria a caccia di punti e riscatto dopo la sconfitta di Parma. Per provare a dare uno scossone (anche alla classifica), Maran prova a recuperare Pavoletti, assente al Tardini: anche con qualche acciacco, l'attaccante può fare paura alla squadra di Giampaolo.

"Abbiamo ancora due allenamenti - ha detto, durante la conferenza stampa della vigilia - sono fiducioso per il suo recupero". Molte partite in pochi giorni: Pavoletti non sarà l'unico volto nuovo rispetto a sabato scorso. "Devo ancora valutare - ha detto Maran - diverse soluzioni. Domani, comunque, è probabile che faremo qualche cambio: sono in tanti a meritare di scendere in campo". Quasi scontato anche il rilancio di Padoin. Niente riposo, invece, per Joao Pedro: secondo i piani del tecnico il brasiliano conquisterà in campo il ritmo perduto durante i mesi di squalifica. La sconfitta di Parma ha lasciato in eredità errori sui quali riflettere.