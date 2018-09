Bando destagionalizzazione,sì a 10 lotti

A distanza di quasi un anno dalla data della pubblicazione (28 settembre 2017) si chiude il bando da 10 mln, suddiviso in 17 lotti, per l'affidamento alle compagnie aeree dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione del turismo in Sardegna rispetto ad alcuni mercati di riferimento. Dieci lotti sono stati aggiudicati mentre sette sono andati deserti. Le determinazioni, l'ultima del giugno scorso, sono state pubblicate sul sito della Regione e presto saranno firmati i contratti.

Il vettore olandese Klm si è aggiudicata il lotto 3 con 550mila euro per la promozione sui voli da Cagliari verso Amsterdam. A Volotea vanno i lotti 11 (Alghero - Madrid, offerta da 610mila euro) e 16 (Alghero - Napoli con 417 mila euro), mentre Vueling Airlines S.A. si aggiudica il lotto 12 (Alghero - Barcellona con 420 mila euro) e EasyJet il lotto 17 (Alghero - Venezia con 360 mila euro).

Recuperati, dopo uno stop per una verifica sulle offerte ritenute in un primo tempo "anomale", anche i lotti, tutti aggiudicati a Easyjet relativi a Cagliari - Venezia (300.000 euro), Olbia - Ginevra (580.000 euro) e Alghero - Londra (600.000 euro). Stesso risultato positivo anche per il lotto Cagliari - Madrid (538.000 euro offerti da Compañía Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, S.A.U) e per l'Olbia - Napoli, Torino e Verona (819.000 euro offerti da Volotea).

Sono, invece, andati deserti i lotti 1 (Cagliari - Firenze, Perugia - Pescara), 4 (Cagliari - Francoforte), 7 (Olbia - Firenze), 8 (Olbia - Parigi e Mosca), 10 (Olbia - Monaco), 13 (Alghero - Amsterdam) e 15 (Alghero - Parigi).