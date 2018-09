Furtei, incendio vicino deposito bombole

Due autocarri e un'auto danneggiate e tanta preoccupazione per il rischio che le fiamme raggiungessero un deposito di bombole di gas. Momenti di paura durante la notte a Furtei a causa di un incendio divampato in una rivendita di legname all'altezza del chilometro 30 lungo la Statale 197. Le fiamme hanno coinvolto prima la cabina di un camion articolato carico di legna e poi si sono propagate su un'auto e un autocarro in sosta vicino al deposito di bombole di Gpl.

L'incendio, divampato intorno all'1 e le cui cause non sono ancora state accertate, è stato visto da alcuni passanti. Sul posto sono state subito inviate la squadra dei vigili del fuco del distaccamento di Sanluri, una autobotte e una seconda squadra proveniente dal Comando provinciale di Cagliari.

Complessivamente a Furtei sono arrivati 12 mezzi dei pompieri che hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono anche arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini.