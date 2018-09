Ex Motel Agip non ospiterà più migranti

(ANSA) - CAGLIARI, 24 SET - È cominciata venerdì scorso quella che può essere definita come una "rivoluzione" dell'accoglienza dei migranti in Sardegna.

È stata, infatti, ridefinita, in base ai criteri richiesti e ai bandi pubblicati, la graduatoria delle strutture di accoglienza ed alcune, dove erano già ospitati decine di migranti, non risultano più in lista o per mancanza di requisiti o perché hanno scelto di non partecipare alla gara.

Tra le strutture non presenti in graduatoria vi è anche il Jolly Hotel di Pirri (ex Motel Agip), che nel tempo ha ospitato centinaia di richiedenti asilo. Da venerdì, non solo nella struttura situata alla periferia di Cagliari nei pressi della rotatoria di via Cadello, sono iniziati i trasferimenti negli altri centri di accoglienza, proseguite oggi in maniera massiccia anche con la presenza delle forze dell'ordine.

Gli stranieri saranno trasferiti in altri centri in graduatoria. Da quanto si apprende, però, si sarebbero registrati alcuni disagi soprattutto per i minori: alcuni erano già iscritti nelle scuole cittadine e adesso rischiano di dover cambiare scuola o dover fare i pendolari per poter seguire le lezioni.

Dall'ex Motel Agip saranno trasferiti oltre 70 migranti, nella struttura non sarà più ospitato nessuno. (ANSA).