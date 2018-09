Non versa contributi per oltre 7mln

(ANSA) - SASSARI, 21 SET - Tratteneva dalla busta paga dei dipendenti i contributi fiscali ma poi non li versava all'Erario. Il titolare di una società, che opera nel Sassarese nel settore della sanità, è stato denunciato dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza per non avere versato imposte per un totale di oltre 7 milioni di euro.

Il reato accertato dai finanzieri è di natura penale, dato che l'evasione supera il limite dei 150 mila euro per anno di imposta. Un'informativa è stata inviata alla Procura di Sassari.