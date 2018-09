Scontro auto-moto, morti due centauri

Due motociclisti sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 sulla statale 388 tra Fordongianus e Villanova Truschedu, in provincia di Oristano. Fatale un sorpasso in curva: i mezzi si sono scontrati frontalmente e per loro non c'è stata nulla da fare. Le vittime sono Tommaso Angius, di 18 anni, e Antonio Camedda, di 36, entrambi di Fordongianus.

La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri del comando provinciale di Oristano e dai colleghi della stazione. In sella alle loro moto, Angius e Camedda stavano percorrendo la statale in direzione opposta: uno dei due ha sorpassato un'auto in curva e in quel momento è sopraggiunta la seconda moto nel senso inverso di marcia. Lo scontro è stato frontale, violentissimo: i centauri sono stati scaraventati sull'asfalto:. Quando sono arrivati i soccorsi era ormai tardi. Una delle due ruote è carambolata sulla vettura: il conducente ha riportato alcune contusioni.