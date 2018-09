Pd, #GovernoMilleFurti scippa Sardegna

Parlamentari sardi del Pd all'attacco del governo nazionale dopo che l'Anci ha interrotto le relazioni istituzionali con l'esecutivo sull'intesa, ancora da trovare, per il bando delle periferie. Di "scippo in Sardegna da parte di un #GovernoMilleFurti" parla il senatore ed ex segretario regionale dei dem Giuseppe Luigi Cucca su Facebook, ricordando "i 40 milioni di euro tagliati dal Governo e destinati dal Pd a Sassari, Nuoro, Carbonia e Tempio Pausania".

"I comuni di Carbonia, Nuoro, Sassari e Tempio rimettano nel cassetto dei sogni infranti i progetti che Renzi e Gentiloni avevano finanziato per intervenire sulle periferie. Le risorse non ci sono e non ci saranno - chiosa la deputata democratica, Romina Mura - I fondi tagliati nel decreto Milleproroghe non saranno inseriti nemmeno nel decreto Sicurezza: oltre al danno, la beffa".

Sulla decisione dell'Anci di interrompere le relazioni istituzionali con il Governo, la parlamentare spiega di "non essere sorpresa per l'atteggiamento irrispettoso del Governo nei confronti dei sindaci. La Lega e il M5s, con un artificio degno dei peggiori truffatori, hanno sottratto risorse certe e già impegnate ai nostri Comuni, e Giuseppe Conte - conclude - pur di tenere a bada i sindaci, ha promesso di restituire il maltolto ai Comuni beneficiari nel giro di dieci giorni, ma niente di tutto ciò è stato fatto".