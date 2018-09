Intimidazione a esponente Confindustria

Intimidazione ai danni della presidente della sezione Turismo di Confindustria meridionale della Sardegna, Clara Pili. Qualcuno durante la notte ha incendiato la sua auto. L'episodio è avvenuto intorno alle 4.30 in via Malpighi a Cagliari.

Una volta infranto il vetro posteriore dell'auto dell'imprenditrice e è stata lasciata cadere all'interno dell'abitacolo della diavolina accesa. Il sedile posteriore e parte di quello anteriore hanno subito preso fuoco. Una persona che transitava nella zona si è accorta delle fiamme, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e gli agenti della squadra volante. Nel giro di breve tempo l'incendio è stato domato prima che l'auto venisse danneggiata interamente. "È stato sicuramente un atto intimidatorio - ha detto all'ANSA, l'imprenditrice Clara Pili - il vetro posteriore è stato infranto ed è stato appiccato il rogo. Abito in una zona tranquilla dove non si sono registrati mai questi episodi".

Fino a ieri mattina l'auto era dal meccanico per una riparazione, solo ieri sera l'abbiamo parcheggiata sotto casa". Sulle ragioni dell'intimidazione Clara Pili non riesce a dare una spiegazione precisa. "Avendo attività imprenditoriali, come tanti altri miei colleghi, si possono verificare contrasti con alcuni dipendenti licenziati - sottolinea - ho alcune udienze nei prossimi giorni, potrebbe essere collegato a qualche episodio di questo genere, oppure ad altro. Non ho un'idea precisa, non mi era mai accaduta una cosa simile". Adesso l'imprenditrice è preoccupata. "Sto presentando denuncia in Questura - evidenzia - ho due bambini piccoli, spesso mi sposto da sola è chiaro che quanto accaduto mi preoccupa". La polizia ha avviato le indagini sull'episodio.