Bando su Foresta Burgos,obiettivo riuso

Il servizio demanio e patrimonio dell'assessorato degli Enti locali ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato all'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse sulla valorizzazione e riuso del compendio regionale di Foresta Burgos, compresa l'ex scuola di polizia a cavallo. L'indagine, che è stata estesa ai confinanti immobili di proprietà del Comune di Burgos, consentirà all'amministrazione regionale di orientarsi nelle successive fasi del processo di concessione. Le dichiarazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 30 novembre all'assessorato competente.

"Questo compendio ha notevoli potenzialità sotto il profilo turistico e può offrire importanti opportunità di sviluppo economico e occupazionali - spiega l'assessore Cristiano Erriu - La Giunta ha individuato quale obiettivo strategico finale dell'iniziativa la crescita e il potenziamento dell'attività di allevamento del cavallo anglo-arabo-sardo e la promozione e sviluppo del turismo equestre.

Le Agenzie regionali Agris e Forestas manterranno la loro presenza istituzionale nel compendio e continueranno a prestare la loro attività: del compendio, infatti, fanno parte i terreni ad uso pascolativo e i fabbricati attualmente in uso a Forestas e Agris, dove sono presenti scuderie, officine, fienile, stalla, uffici e l'ex caseificio".

L'avviso riguarda il complesso immobiliare che ha ospitato la sede della 'Scuola aperta per i servizi di Polizia a cavallo e per le Forze di Polizia ad ordinamento civile' (circa 18 ettari cin 14 corpi di fabbrica), il complesso immobiliare del borgo storico (sette fabbricati comprendenti una serie di alloggi, una palazzina e un edificio di culto) più due edifici di proprietà comunale (la cosiddetta palazzina direzionale ed un fabbricato con originaria destinazione alberghiera, mai entrato in funzione) e un maneggio coperto di proprietà regionale, con una superficie di 2.600 metri quadrati. Nel Puc del Comune di Burgos, la zona urbanistica è classificata in parte come Zona F di interesse turistico (dove aveva sede la disciolta Scuola di polizia) e in parte come Zona E agricola.