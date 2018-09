Sit-in ambasciata araba, stop bombe

Fermare il traffico di armamenti dalla Sardegna verso l'Arabia Saudita". Con questo slogan si è svolto un sit-in a Roma, davanti all'ambasciata araba. Alla protesta ha partecipato anche l'eurodeputata M5s Giulia Moi in appopggio ai cittadini sardi, e ora aspetta di essere ricevuta dall'ambasciatore.

"In Sardegna, - spiegano i manifestanti che aderiscono all'iniziativa organizzata da vari gruppi tra cui Sardegna Pulita, Cobas, Cagliari Social Forum - a Domusnovas, la società tedesca Rwm produce bombe che vengono poi sganciate nello Yemen e stanno causando il massacro di miglia di bambini e persone innocenti".

Per il presidente di Sardegna Pulita, Angelo Cremone, "non è dignitoso che dei lavoratori sardi siano costretti a fabbricare bombe che l'Arabia Saudita usa per sterminare la popolazione yemenita. Il governo italiano applichi la legge 185/90 e dichiari l'embargo sugli armamenti verso l'Arabia Saudita, come già deliberato dal Parlamento europeo".