Ryanair: Filt Cgil, base Alghero non riaprirà ad aprile

(ANSA) - ALGHERO, 19 SET - "Ad aprile non riaprirà più la base Ryanair all'aeroporto Riviera del Corallo di Alghero: la notizia sta circolando in queste ore e se fosse confermata significa che, dopo Air Italy, altri lavoratori sardi verranno trasferiti altrove". Lo denuncia il segretario della Filt Cgil della Sardegna, Arnaldo Boeddu.

"Gli aerei, quei pochi che atterreranno nell'aeroporto del Nord Ovest, decolleranno subito dopo. Un altro pezzo di economia che il personale navigante e le loro famiglie, residenti in quella parte dell'isola, che andrà via - sostiene - E' arrivato il momento in cui le organizzazioni sindacali non vengano lasciate da sole ad affrontare problemi di simile portata. Oltre al rispetto dei contratti collettivi e dei diritti fondamentali del mondo del lavoro (sicurezza e dignità) la politica deve assumersi una parte imporrete di responsabilità per impedire che dall'oggi a domani, senza peraltro alcun motivo plausibile, le imprese chiudano e vadano via".