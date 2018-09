Una targa per Claudio Spanu

Una targa per il capitano della Dinamo Lab di Sassari e membro della nazionale italiana di basket in carrozzina, Claudio Spanu. Il premio è stato consegnato all'atleta di Sorso dal presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, e dal suo vice, Antonello Peru. "Claudio è il primo sardo a rappresentare la nostra Isola ai mondiali di basket in carrozzina - ha detto Ganau - e questo è un riconoscimento dovuto che arriva dopo quelli conferiti al Cagliari Calcio, all'Amsicora e alla Torres femminile".

In questi anni, ha sottolineato il numero uno dell'Assemblea sarda, "lo sport paralimpico cresce tantissimo e parliamo di uno sport vero, chiunque abbia visto una partita tra giocatori in carrozzina lo sa bene". Peru, che ha segnalato il caso a Ganau, ha spiegato che "Spanu è attualmente uno dei pochi atleti al mondo in grado di interpretare diversi ruoli nel quintetto con la stessa bravura, aumentando la capacità realizzativa della squadra".

Il giocatore di Sorso ha parlato dei recenti mondiali di Amburgo, in Germania: "ho vissuto una fantastica esperienza dal punto di vista personale - ha raccontato Spanu - anche se come squadra ci siamo classificati solo undicesimi". E ora guarda già al futuro: "Sarà un anno importante, ci sono quattro posti al prossimo campionato europeo che qualificheranno per Tokyo 2020".