Baunei, 6 punti ricarica auto elettriche

Dopo aver raggiunto il traguardo storico dell'elettricità sull'altopiano del Golgo, una delle perle naturalistiche d'Ogliastra che a 40 anni dalla nascita delle prime strutture di accoglienza non aveva ancora la luce, il Comune di Baunei fa un passo avanti sul fronte della riduzione delle emissioni nocive con la realizzazione di sei infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

"Oggi in Giunta - scrive il sindaco Salvatore Corrias su Facebook - abbiamo approvato il Protocollo di Intesa tra Enel X e il nostro Comune per la realizzazione di una rete territoriale di sei infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici". Le colonnine verranno posizionate due sulla costa a Santa Maria Navarrese, due nel centro cittadino e due nell'altopiano del Golgo, meta di numerosi turisti e appassionati di trekking che vanno alla scoperta dei percorsi che portano alle rinomate spiagge di Cala Goloritzè o Cala Sisine.

Il primo cittadino del paese Ogliastrino spiega che la scelta è stata fatta "a tutela della salute e dell'ambiente e dell'ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani. Una prospettiva moderna ed europea, che nel nostro territorio assume una valenza inedita e irripetibile".