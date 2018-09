Air Italy: vertici a Mit il 21 settembre

"I vertici della compagnia aerea Air Italy sono stati convocati al Ministero dei Trasporti. L'incontro, in programma venerdì 21 settembre, verterà sul tema dei trasferimenti di 51 dipendenti della compagnia dall'aeroporto di Olbia a quello di Malpensa".

Lo annuncia il deputato sardo del M5s in commissione Trasporti, Nardo Marino, che segue la vertenza sin dalle prime fasi, caso di cui si sta occupando anche il Mise. "La convocazione di presidente e amministratore delegato al Mit - spiega Marino - è un segnale di grande attenzione da parte del Governo per una vicenda che riguarda le sorti di 51 famiglie sarde che non possono essere trattate come pacchi postali, soprattutto in assenza di ragionevoli motivazioni, come nel caso in questione".