Giunta Oristano,nuovo walzer di poltrone

La Giunta comunale di centrodestra che guida il Comune di Oristano perde un altro pezzo. Dopo le dimissioni dell'assessora tecnica all'Urbanistica Federica Pinna, che è stata sfiduciata dal gruppo consiliare di Fortza Paris, dal quale era stata espressa nonostante la sua militanza in Fratelli d'Italia, esce di scena anche l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Meli, che era stato espresso dalla lista civica Un'altra Oristano, il cui unico consigliere, Danilo Atzeni, di recente ha però cambiato casacca dichiarando la propria adesione al gruppo Rinnovamento Oristanese.

A mettere fuori gioco Meli, che aveva chiesto di restare al suo posto, è stato il sindaco Andrea Lutzu (Forza Italia) che gli ha tolto le deleghe ma che per il momento non ha nominato un sostituto. Intanto al posto di Federica Pinna arriva un'altra donna, Francesca Loi, 35 anni, prima dei non eletti della lista Fortza Paris, che stasera lascerà l'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola civica di musica. Il sindaco però ha tenuto per se, almeno per il momento, la delega all'Urbanistica affidando a Francesca Loi solo l'assessorato dei Servizi sociali.