Carambola auto su Ss 131 Dcn, è grave

(ANSA) - NUORO, 15 SET - Un uomo di 30 anni è rimasto ferito gravemente ieri intorno alle 22 sulla statale 131 Dcn vicino a Nuoro in una carambola di auto: si tratta di Enrico Peddie nuorese, che dopo aver perso il controllo della propria Bmw, ha impattato contro i due guardrail perdendo uno sportello e una gomma e schiantandosi sull'auto di una donna di Olzai, che è rimasta illesa. Sull'auto del trentenne è sopraggiunta infine un'altra Bmw guidata da un uomo di Olbia, anche lui non ha riportato traumi.

Per il 30enne sono scattati subito i soccorsi: il giovane è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro con lesioni gravissime alle gambe. I medici in queste ore lo stanno sottoponendo a un delicato intervento chirurgico per tentare di salvargli la vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Nuoro.