Foto e social, rivoluzione Instagrammer

È la più grande community italiana di esperti di mobile photography e di Instagram. Dal 2013 sono un'associazione e promuovono la cultura fotografica e l'utilizzo consapevole delle immagini e dei social come strumento per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico italiano. Anche per questo lanciano iniziative, incontri, passeggiate fotografiche, tour, workshop, conferenze, mostre e concorsi.

E di tanto in tanto si riuniscono per fare il punto e darsi nuovi obiettivi. La Sardegna accoglie così per la prima volta l'assemblea nazionale di Igersitalia. L'incontro più significativo dell'associazione, alla sesta edizione, porterà nell'Isola 100 local manager provenienti da tutta Italia. Li accoglieranno le cinque community di Igers operative in Sardegna. Dal 21 al 23 settembre spiagge, borghi, siti archeologici, entroterra e altri luoghi di rara bellezza saranno terreno di sperimentazione visuale.

L'assessorato regionale del Turismo e i Comuni coinvolti - da Cagliari ad Alghero, da Bosa a Cabras - hanno offerto il proprio patrocinio e il proprio supporto. "Igersitalia è un punto di riferimento per tanti utenti di Instagram - spiega Barbara Argiolas, assessora del Turismo in Sardegna - Abbiamo fortemente voluto nell'Isola la sesta assemblea nazionale dell'associazione perché crediamo che i social network, e Instagram in particolare, abbiano sempre più rilevanza nelle strategie promozionali del turismo".

Per Alessandra Polo, fondatrice di Igers Sardegna e componente del consiglio direttivo di IgersItalia, "i social network sono mezzi potentissimi di comunicazione e diffusione di idee, cultura, luoghi ed eventi". Instagram è il terzo social network più usato al mondo dopo Facebook e Youtube, vanta 1 miliardo di utenti attivi nel mondo, 19 milioni solo in Italia. Il momento clou dell'evento sarà sabato 22 alle 10.30 a Cabras, che ospiterà l'assemblea dei soci.