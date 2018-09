Centauro straniero muore su Statale 125

È un turista svizzero di 70anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto verso mezzogiorno sulla statale 125 Orientale sarda, in territorio di Baunei. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il motociclista, che viaggiava con la moglie, rimasta ferita ma non in pericolo di vita, avrebbe perso il controllo della sua BMW 1200 andando a sbattere violentemente contro una roccia sul lato destro della strada.

Per lui l'impatto è stato fatale e nulla hanno potuto i medici del 118 che hanno tentato di rianimarlo: l'uomo era morto sul colpo. La moglie, invece, è stata ricoverata all'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri di Baunei per i rilievi.