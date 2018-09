Golf: successo Coppa Eudermica al Pevero

(ANSA) - PORTO CERVO, 11 SET - Pietrino Pirina (Pevero Golf Club) e Angelo Filigheddu (Pevero Golf Club) nella categoria 1, Alessandro Castagna (Sassari Golf Club) nella categoria 2 e Aurelia Markus (Pevero Golf Club) nella categoria 3 sono i vincitori della Coppa Eudermica di golf che si è svolta sul green del Pevero in Costa Smeralda.

Alla gara, 18 buche, hanno preso parte una settantina di golfisti provenienti da tutta la Sardegna e anche dalla penisola. Un evento organizzato in collaborazione con i laboratori Eudermica, giovane azienda di Alghero specializzata in cosmetici naturali prodotti con piante officinali della macchia mediterranea sarda, e fortemente voluto dal circolo smeraldino sempre attento a valorizzare le realtà locali, come ha sottolineato il direttore del Pevero Marco Berio, nel corso dell'evento, insieme con il direttore commerciale di Eudermica Alessio Camba e la titolare Stefania Pirisi.

Nella categoria Ladies, primo posto per Simona Colombo (Villa d'Este), mentre nella categoria Seniores il successo è andato ad Antonio Giovanni Merli (Modena).

Il calendario del Pevero Golf Club prosegue il 15 con il Jack Nicklaus Invitational by Golf'us, il 22 con il Costa Smeralda Invitational 2018, domenica 23 con il Costa Smeralda Open ed il 30 settembre con la Coppa Crai. (ANSA).