Cagliari, linea 1 Ctm torna nel corso

Assente da tre anni a causa dei lavori di pedonalizzazione decisi dal Comune di Cagliari, dal 12 settembre la storica linea 1 del Ctm ritorna sul corso Vittorio Emanuele. La modifica comporterà l'inserimento di una nuova fermata al civico 23 di via Caprera dove già ad agosto l'amministrazione Zedda era intervenuta per cambiare la viabilità, mentre sul corso sarà riattivata la fermata al civico 277 con palina elettronica. I dettagli sulla nuova linea 1 che collega via Flavio Gioia con l'ospedale Brotzu sono stati illustrati dal direttore generale del Ctm, Roberto Murru, e dal presidente Roberto Porrà.

"La 1 è una delle linee con il percorso più lungo - ha premesso Murru - tocca punti nodali della città, dagli ospedali di Cagliari fino ad arrivare a Pirri. Serve circa 18.000 persone ogni giorno, ha una frequenza di circa 5 minuti nelle ore di punta e offre molte possibilità di interscambio con le altre linee della rete Ctm".

"Questo nuovo percorso - ha spiegato - riavvicina la linea alla parte alta del quartiere Stampace e ricollega alla rete del trasporto pubblico la parte pedonalizzata del corso Vittorio Emanuele: una nuova opportunità di mobilità sostenibile non soltanto per i residenti, che in questa zona spesso appartengono alla fascia più anziana della popolazione, ma anche per tutti coloro che vogliono visitare questa parte di Cagliari senza utilizzare l'auto privata".

"Oggi - ha sottolineato Porrà - il Ctm ha dato una pronta risposta condivisa con l'amministrazione comunale di Cagliari: il mio obiettivo sarà quello di continuare a migliorare il servizio di trasporto pubblico". E ha poi ricordato il prossimo rinnovo del parco mezzi "con il perfezionamento entro il 2019 dell'acquisto di 57 nuovi veicoli, dei quali - ha annunciato - 10 autobus da 6 metri saranno elettrici per il centro storico".