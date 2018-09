Delcomar: stabilizzati 35 lavoratori

Sono stati stabilizzati altri 35 marittimi dalla compagnia marittima Delcomar, che effettua i collegamenti con le isole minori. Sale, così, a 140 il numero dei dipendenti stabilizzati dei quali 77 in continuità di rapporto di lavoro - precisa la stessa compagnia - e 63 iscritti nei turni particolari.

"E' per noi gratificante essere riusciti a mantenere gli impegni presi con le segreterie regionali delle maggiori sigle sindacali, andando oltre gli impegni contrattuali - afferma Gianfranco Atzeni, responsabile Delcomar per la gestione amministrativa e del personale - Anche per tale procedura si è tenuto conto nella valutazione dei singoli delle capacità, attitudini e competenze dimostrate nell'attività lavorativa oltre ovviamente l'impegno e la dedizione profusi nelle diverse mansioni assegnate.

Siamo orgogliosi della crescita di questa grande famiglia che si adopera, quotidianamente e con indiscutibile perizia, per garantire con eccellenti risultati i collegamenti marittimi con le isole minori". La Delcomar conta oggi complessivamente circa 250 dipendenti.