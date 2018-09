Calcio: amichevole Cagliari-Olbia 1-0

Il Cagliari senza gli azzurri Cragno e Barella - e gli altri sei nazionali - batte uno a zero l'Olbia nell'amichevole giocata questo pomeriggio a Terralba. Decisivo un gol alla fine del primo tempo di Castro. Niente reti nella ripresa: colossale occasione per i bianchi galluresi di pareggiare con Martiniello a pochi minuti dalla conclusione. Ma anche Pavoletti e Farias hanno rischiato di raddoppiare.

Per Maran, che non ha potuto contare su Ceppitelli e Faragò, infortunati, e su tutti i giocatori convocati nelle rispettive nazionali, un buon test che ha mostrato il buon stato di forma fisico e tattico della squadra reduce dalla bella vittoria esterna con l'Atalanta.

Dopo la sosta, domenica 16 alla Sardegna Arena arriva il Milan: per la gara con i rossoneri Maran avrà a disposizione anche il trequartista Joao Pedro che proprio in quel giorno finisce di scontare la squalifica per doping.