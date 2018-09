G.Aranci-Macomer, rinnovo 25 km binari

Rfi ha fatto partire il countdown in vista del potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Golfo Aranci-Macomer. L'avvio dei lavori è fissato per il 9 settembre, il completamento dell'opera è previsto per il 14 ottobre.

L'intervento prevede il rinnovo di oltre 25 chilometri di binario, la sostituzione di un ponte, la manutenzione straordinaria della galleria Monti-Enas e gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Complessivamente, si tratta di un investimento da 20 milioni di euro.

Per tutta la durata dei lavori, i treni che viaggiano lungo la tratta tra Chilivani e Golfo Aranci saranno sostituiti con degli autobus. I bus partiranno dai piazzali delle stazioni, con le sole eccezione di Oschiri, dove la partenza è prevista da viale Marconi angolo via Umberto, e di Su Canale, dove il capolinea è indicato in prossimità del ristorante Aghiloia.