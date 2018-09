Bimbo morto in piscina:inchiesta Procura

Sarà l'inchiesta della Procura di Nuoro a far luce sulla tragedia avvenuta ieri nella piscina di un residence a Orosei, sulla costa orientale della Sardegna, dove è morto un bambino di sette anni di Irgoli (Nuoro), Richard Mulas, rimasto incastrato con la manina in uno dei bocchettoni della piscina. Si indaga per omicidio colposo.

La sostituta procuratrice Ilaria Bradamante, titolare dell'inchiesta, dovrebbe conferire già in mattinata l'incarico al medico legale dell'ospedale San Francesco di Nuoro per l'autopsia sul corpo del piccolo. Ieri la pm, insieme al capitano dei carabinieri della compagnia di Siniscola Andrea Leacche, ha eseguito un primo sopralluogo nel residence e messo sotto sequestro la piscina.

Intanto è shock a Irgoli, il paese della Baronia dove il piccolo Richard viveva insieme al padre e alla madre ecuadorena - che stava lavorando nel residence dove è successa la tragedia - e alla sorella. Il sindaco ha sospeso tutte le manifestazioni e proclamato il lutto cittadino.

INDAGINI, VOLEVA RECUPERAE GIOCATTOLO - Inquirenti al lavoro per cercare di ricostruire nei dettagli la tragedia avvenuta ieri a Orosei. Mancano testimoni oculari del momento esatto in cui il piccolo Richard Mulas avrebbe infilato una mano nel bocchettone della piscina del residence dove stava lavorando la mamma, una donna originaria dell'Ecuador, rimanendo così intrappolato sul fondo della vasca.

Attimi fatali per il bambino di 7 anni, morto annegato nonostante i medici del 118 abbiano tentato per più di un'ora di rianimarlo. Diverse le ipotesi sul perchè Richard abbia messo la mano nella bocchetta di aspirazione del sistema di filtraggio della piscina: la più probabile è che il bimbo cercasse di recuperare una palla o un giocattolo con cui si stava divertendo in acqua.

NIENTE BAGNINO, VERIFICA SU NORME - La piscina dove il piccolo Richard è annegato non era controllata da un bagnino perchè le sue dimensioni e la profondità, un metro e 20, non avrebbero richiesto, in base alla normativa, la presenza di un servizio di salvataggio. Un aspetto che la Procura di Nuoro sta ora verificando. La vasca è stata sequestrata e a breve un perito accerterà se tutto è stato fatto rispettando la legge. La piscina è condivisa da due strutture ricettive: il Rifugio di proprietà di un cittadino svizzero e Gli Ulivi di cui è titolare un cittadino di Orosei.

SINDACO IRGOLI, E' UN GRANDE DOLORE - "E' una tragedia troppo grande, le parole, quando si tratta di un bimbo così piccolo, non servono, c'è solo dolore. Ho annullato tutte le manifestazioni in programma per l'estate irgolese: nessuno dopo la morte del piccolo Richard qui si sente di fare festa". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Irgoli Ignazio Porcu, che già proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali del bambino di 7 anni, Richard Mulas, annegato ieri nella piscina di un residence di Orosei.

Tutti in paese conoscevano il piccolo, che quest'anno avrebbe dovuto frequentare la seconda elementare. Il padre del bambino, Tottore Mulas, meccanico, è molto attivo a Irgoli con i gruppi folkloristici: accompagna i balli con la chitarra. "E' una tragedia che in un paese di mille e 300 anime ha colpito tutti - spiega il primo cittadino - In questo momento non possiamo fare altro che stringerci attorno alla famiglia".