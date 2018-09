Scontro frontale sulla 195, due feriti

Grave incidente stradale questa mattina lungo la Statale 195 alle porte di Cagliari: due auto si sono scontrate frontalmente e due giovani sono rimasti gravemente feriti.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 6,200. La Ford Fiesta condotta da una ragazza di 27 anni di Quartu, per cause non accertate, è andata a scontrarsi con una Touran con alla guida un 26enne di Cagliari. L'impatto è stato violento, la Touran è finita fuori strada, ribaltandosi.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I due giovani feriti sono stati trasportati con codice rosso in ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti.