Basket: Dinamo, tutto pronto per esordio

(ANSA) - OLBIA, 30 AGO - Si apre la nuova stagione della Dinamo con il torneo internazionale Air Italy, in programma sabato e domenica al PalAltogusto del Geovillage di Olbia. La manifestazione è stata presentata oggi da Brian Thomas Ashby, Marketing & Corporate Communications Director di Air Italy, Stefano Sardara, presidente della Dinamo, dal coach biancoblu Vincenzo Esposito, il capitano, Jack Devecchi, il play-guardia, Jaime Smith e il general manager del Geovillage, Fabio Docche.

Al torneo parteciperanno, oltre alla Dinamo, i tedeschi del Ludwigsburg, i lupi di Avellino e le V nere della Virtus Bologna. La prima palla a due sarà sollevata sabato alle 18.30 e vedrà opposte Scandone Avellino e Virtus Bologna. Sempre sabato alle 20.30 scenderà in campo la Dinamo contro il Ludwigsburg.

Domenica alle 18 ci sarà la finale per il terzo posto, mentre la finalissima si giocherà alle 20.30.

"Questo torneo, che esiste ormai da sei anni, rappresenta al meglio la partnership con questo brand importante del panorama nazionale e internazionale", ha detto il presidente Sardara.

"Siamo riusciti ad affermarci in maniera ormai consolidata nella rete dei tornei internazionali preseason e il mese di settembre è diventato per noi e per l'isola un momento capace di attrarre i più importanti club della scena italiana ed europea. La continuità del sostegno da parte di Air Italy, che sappiamo bene quanto sia importante anche nel corso dell'intera stagione per tutte le sfide della squadra in Italia e in Europa, ci riempie di orgoglio e ci dà senza dubbio nuovi stimoli", ha concluso prima di cedere la parola a coach Esposito: "Per questo esordio precampionato abbiamo scelto avversari di alto livello, e sono curioso di vedere la squadra in campo per questa prima sfida, da cui avremo certamente delle indicazioni anche se solo dopo una settimana di lavoro". (ANSA).