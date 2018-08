Vela: a Cagliari World League Melges 32

La Melges 32 World League approda a Cagliari per la disputa delle finali del circuito 2018. E' questo il primo di una lunga serie di eventi Melges che terranno i riflettori puntati su Cagliari per due mesi e che culmineranno con i Campionati del Mondo Melges 20 (dal 10 al 13 ottobre) e Melges 32 (17-20 ottobre).

Ma prima, nella tre giorni di regate compresa tra giovedì 30 agosto e sabato 1 settembre, si deciderà tutto per quanto riguarda la lunga sfida del circuito Melges 32 World League iniziata lo scorso aprile a Forio d'Ischia.

L'evento di Cagliari, organizzato dallo Yacht Club Cagliari e Melges Europe con il supporto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Comune di Cagliari e Regione Sardegna, grazie a una classifica mai così corta ed equilibrata, si presenta come uno degli eventi più spettacolari di sempre nella storia della Classe.

L'attuale ranking vede al comando, a pari punti, Giogi di Matteo Balestrero e Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato. Il primo a caccia del suo primo titolo nella classe Melges 32, il secondo uno dei più decorati sailing team della vela italiana.

Non potrà essere però una semplice sfida a due e un "match race" tra questi equipaggi perché alle loro spalle incombe l'ombra (a soli 3 punti dal vertice) del detentore della Melges World League 2017, il monegasco G.Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio che vuol blindare nella propria bacheca il trofeo. Della partita per il titolo fa parte anche l'equipaggio tedesco di La Pericolosa di Christian Schwoerer che proverà ad annullare i cinque punti che lo separa dai leader. Da segnalare la presenza a bordo del cagliaritano Giovanni Meloni nell'equipaggio di Caipirinha di Martin Reintjes.

"Cagliari e il nostro Yacht Club tornano a presentare una serie di eventi internazionali di primissimo piano con un grande impegno da parte di tutto il Comitato Organizzatore che dimostra come per questa città e questo campo di regata ci sia grandissima attenzione e volontà da parte di molti protagonisti ad essere presenti", ha detto il presidente dello Yacht Club Cagliari, Alberto Floris.