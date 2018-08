"1994" con Accorsi sbarca in C.Smeralda

La serie televisiva "1994", diretta dal regista Giuseppe Gagliardi e con protagonista Stefano Accorsi sbarca in Sardegna. Precisamente ad Arzachena per il quinto episodio della fiction che verrà girato dal 10 al 14 settembre tra la spiaggia del Pevero e le località di Baia Sardinia e Porto Cervo. Sono questi, infatti, alcuni dei luoghi che entreranno a far parte della pellicola in cui sono protagonisti anche Miriam Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi.

La serie "1994" è l'ultima parte della trilogia dopo "1992" e "1993" tra storia e personaggi reali e di pura fantasia, per ricostruire la fine della Prima Repubblica in Italia. La serie tv andrà in onda sulla piattaforma televisiva di Sky come l'altra fiction, Catch 22 (Comma 22), che George Clooney ha girato anche stavolta in Gallura, nell'ex aeroporto militare di Venafiorita, a Olbia.

Nel frattempo il Comune di Arzachena ha concesso il patrocinio gratuito alla società Wildside srl di Roma a sostegno del progetto "1994". "E' un piacere ospitare i lavori della troupe. Ci siamo resi fin da subito disponibili a soddisfare le esigenze della Fondazione Sardegna Film Commission e del direttore generale Maria Nevina Satta, che sostengono il progetto, e della Wildside - dice il sindaco Roberto Ragnedda -. Il nostro territorio è già stato il set di film di successo, primo tra tutti l'episodio della saga di 007 'La spia che mi amava'. Con la sua varietà di paesaggi e atmosfere, Arzachena si presta perfettamente come scenario per produzioni cinematografiche e televisive. Questa - conclude - sarà una nuova occasione per mostrare al resto d'Italia le bellezze della destinazione".