Abbanoa: 1,5 mln per nuove reti idriche

(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - Un milione e mezzo di euro per rifare le reti idriche ad Ardara, Bulzi, Ittireddu, Sedini e Berchidda. Abbanoa ha avviato i cantieri di effiencientamento delle condotte nei cinque comuni della Provincia di Sassari. I lavori in corso prevedono la sostituzione dei tratti di vecchie tubature ormai fatiscenti soggetti a continue rotture tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione. Si tratta di reti che hanno in diversi casi oltre 50 anni di attività alle spalle realizzate con materiali più svariati: da tubi in metallo ormai corrosi e otturati ad allacci eseguiti con materiali di plastica.

Al loro posto saranno installate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta, con rivestimento in zinco metallico e finitura in vernice bituminosa. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all'esterno delle proprietà private. Inoltre, le nuove infrastrutture saranno tutte georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate.

In questi giorni i cantieri sono operativi a Ittireddu dove si sta procedendo all'attivazione dei nuovi tratti di condotte lungo via Europa. Giovedì le operazioni richiederanno la sospensione dell'erogazione dalle 8 alle 17. Il comune presenta un grave problema di insufficienza della rete idrica a causa dell'ostruzione delle vecchie condotte in ghisa grigia per effetto della tubercolizzazione interna.

L'appalto è stato finanziato con i fondi Cipe 27: in tutto 75 milioni di euro destinati a opere strategiche nel settore idrico-potabile. Complessivamente i Comuni interessati in tutta l'Isola sono cento, divisi in 16 maxi-interventi. (ANSA).