Venditore abusivo arrestato in spiaggia

Sorpreso a vendere abusivamente merce contraffatta nella spiaggia di "Porto Corallo" in località "Sos Alinos" nel territorio di Orosei, un 45enne originario del Senegal, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo aver dato in escandescenze durante il controllo da parte dei carabinieri. L'uomo ha tentato la fuga spintonando e colpendo i militari, che per bloccarlo hanno riportato lievi ferite.

L'extracomunitario, che è stato visitato precauzionalmente dai medici del pronto soccorso dell'ospedale "San Francesco" di Nuoro, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, commercio di prodotti contraffatti ed esercizio di attività commerciale senza autorizzazione.