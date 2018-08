Incendiata l'auto di un finanziere

Incendio nella notte in via Pigafetta a Cagliari, incendiata l'auto di un militare delle Fiamme gialle. L'attentato incendiario è stato messo a segno poco prima delle 2. Qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile la Volkswagen T-Roc che era parcheggiata sotto casa del finanziere ed è fuggito. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Sul posto sarebbero stati trovati elementi che confermano l'ipotesi dolosa. In via Pigafetta è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini.

Il militare delle Fiamme gialle è impegnato in attività amministrativa. L'attentato incendiario non sarebbe riconducibile alla sua attività lavorativa, le indagini sono in corso. L'auto è stata gravemente danneggiata.