Pioggia e temporali, allerta gialla

Un ponte di Ferragosto tra caldo e pioggia in Sardegna, con improvvisi acquazzoni e bombe d'acqua. La Protezione civile regionale oggi ha emesso una nuova allerta meteo per rischio idrogeologico dalle 6 alla mezzanotte di domani domenica 19 agosto.

Le zone interessate sono Iglesiente e Campidano. La criticità è ordinaria, rischio giallo, con possibilità di allagamenti legati a temporali.

Nessun allerta per il resto della regione.