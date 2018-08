Allarme Grig, Tuerredda sta scomparendo

La spiaggia di Tuerredda, a Teulada, è "soffocata, coperta da ombrelloni e lettini, ridotta a una kasbah, assediata da centinaia di auto roventi sotto il sole, avvolta da olio solare e odori da cucina. Solo il mare, dove yacht e gommoni parcheggiano in doppia fila, mantiene gli straordinari colori del Mediterraneo. La sabbia non si vede più, calpestata da migliaia di presenze quotidiane". E' la denuncia del Gruppo di intervento giuridico che sollecita una terapia d'urto per uno dei litorali più belli della costa sud-occidentale.

Dovrebbe esser salvata da un rigido numero chiuso di auto e bagnanti, come si è fatto alla Pelosa di Stintino - osserva Stefano Deliperi del Grig - Ma, grazie anche all'ignavia della Regione autonoma della Sardegna, prodiga di inattuate ecologicissime linee guida per la gestione delle spiagge, all'Amministrazione comunale e ai vari imprenditori turistici, non importa un beneamato fico secco a nessuno".

"Hanno la mitica bandiera blu - incalza l'associazione - Svetta su uno dei parcheggi, assegnata dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale (F.E.E.): è sinonimo di qualità ambientale, in realtà i criteri di assegnazione sono molto di manica larga e spesso e volentieri rappresentano un grossolano maquillage d'immagine. Nel mentre - conclude il Grig - Tuerredda agonizza e, continuando così, fra qualche anno ne rimarrà solo il ricordo".