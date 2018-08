Ferragosto, sole e temporali pomeridiani

Tempo incerto e qualche acquazzone per Ferragosto. Dopo la bomba d'acqua di ieri in Ogliastra, accompagnata anche da una grandinata che ha colpito la località di Cea causando danni alle auto, oggi la pioggia e il sole si alterneranno per tutta la giornata. Secondo le previsioni di Arpas Sardegna ci sarà un incremento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata con isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane e le temperature in aumento sul settore nord-occidentale e in lieve diminuzione su quello centro-orientale.

La situazione dovrebbe migliorare in serata eccetto che sul settore nordorientale, fa sapere 3B Meteo, mentre l'anticiclone si farà risentire nel weekend regalando nuovamente il sole. Anche se potrebbero verificarsi temporali pomeridiani. E se i turisti e i sardi abbandonano precipitosamente le spiagge durante i rovesci non mancano le proposte culturali alternative al binomio sole e mare, con musei e siti minerari dismessi. Nella giornata di Ferragosto restano aperti i musei de Polo Museale della Sardegna (Museo Archeologico Nazionale e Pinacoteca Nazionale a Cagliari; Compendio Garibaldino e Museo Nazionale Memoriale Giuseppe Garibaldi a Caprera; Pinacoteca Nazionale a Sassari; Museo Archeologico Nazionale "Giorgio Asproni" a Nuoro).

Chiusa dal 2013, è invece nuovamente visitabile la celebre Galleria "Anglosarda", un percorso di 45 minuti nel sottosuolo della Miniera di Montevecchio che resterà fruibile almeno sino al 31 ottobre. I percorsi complessivi visitabili a Montevecchio ora sono cinque.