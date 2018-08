Sardegna, scoperta piantagione marijuana

Una fitta piantagione di marijuana, tra le più rilevanti in Ogliastra per numero di piante, 1.478 in diverso stadio di sviluppo, è stata scoperta a Bari Sardo, in località Geperarci, dagli agenti dei commissariati di Lanusei e Tortolì e del Nucleo Investigativo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che ha arrestato in flagranza di reato i due "coltivatori diretti" che tagliavano le piante e dialogavano sui metodi di lavorazione.

L'area destinata alla coltivazione della cannabis, estesa per oltre 2.000 metri quadrati, era stata allestita e divisa in diversi settori, ricavati all'interno della vegetazione boscata. I settori coltivati erano collegati e serviti da un sofisticato sistema di irrigazione, costituito da diverse centinaia di metri di tubazioni di vario diametro, in polietilene, in cui decorreva l'acqua accumulata in tre voluminosi serbatoi. Rinvenute anche due foto-trappole per controllare gli accessi e diversi contenitori di concime. Scoperte anche 489 cime di pianta, con boccioli maturi, pronte per essere essicate.