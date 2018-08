Cagliari, incendio vicino a v.le Marconi

(ANSA) - CAGLIARI, 13 AGO - Vigili del fuoco in azione a Cagliari per domare un vasto incendio di sterpaglie divampato nella zona di viale Marconi, a ridosso dei campi sportivi della Ferrini calcio. Si è alzata una fitta coltre di fumo nero causata dalla presenza di alcuni pneumatici bruciati dal rogo: il cielo si è oscurato preoccupando gli abitanti del circondario per il rischio di inquinamento dell'aria. Complessivamente sono intervenute tre squadre dei vigili e una autobotte, che stanno ancora operando sul posto: la situazione è ritenuta sotto controllo.