Moto contro auto in sosta, muore 43enne

Ha perso il controllo della sua moto che è finita sulle auto in sosta. L'incidente mortale è avvenuto a Monserrato poco dopo le 10: ha perso la vita un 43enne di Uta, un tatuatore molto conosciuto nel cagliaritano, Antonio Masala.

Il centauro stava percorrendo in sella alla sua Kawasaki 1000 via Rio Mortu, quando, per cause ancora in fase d'accertamento, ha perso il controllo della due ruote. La moto dopo una serie di sbandate, è finita sulle auto in sosta. Il 43enne è stato sbalzato dalla moto, finendo sull'asfalto.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto della polizia stradale e dei medici del 118, ma ormai per il 43enne non c'era più nulla da fare, l'uomo è morto sul colpo.