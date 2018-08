Gara per i traghetti Sardegna-Corsica

Tutto pronto per assegnare entro novembre il servizio pubblico di trasporto marittimo di persone, veicoli, merci e merci pericolose in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica sulla linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e viceversa.

La Regione ha infatti bandito la gara per un importo complessivo posto a base d'asta stimato pari a 2.274.300 euro, Iva esclusa, per la durata di 15 mesi: cinque mesi invernali, da novembre a marzo, sino al 2021 per un importo annuo stimato in 758.100 euro (Iva esclusa).

L'assessorato dei Trasporti ha previsto che il servizio debba avere cadenza giornaliera e che debba essere svolto da traghetti idonei. Inoltre è prevista una clausola sociale che impegna l'armatore che si aggiudicherà la gara ad assumere, in via prioritaria, il personale ex Saremar SpA già imbarcato sulla rotta. Le offerte dovranno essere presentata entro le 13 del 14 settembre, mentre l'apertura delle prime buste è fissata per le 10 del 17 settembre.