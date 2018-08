Le opere di Nonnis in aeroporto Elmas

Non solo le eccellenze sarde di artigianato ed enogastronomia in vetrina all'aeroporto di Cagliari. Come già accaduto in passato, il 'Mario Mameli apre i suoi spazi all'arte e, in questi giorni, ospita nei locali del terminal di aviazione generale alcune opere di Franco Nonnis. L'artista, già protagonista di diverse personali in Italia e all'estero ed esposto in modo permanente a Londra presso Le Dame ArtGallery, King & Rose Gallery e GBA&Design, parte questa volta dai colori dei costumi di Desulo, il suo paese di origine, per raccontare il viaggio senza tempo di un popolo alla ricerca di nuove opportunità, capace di portare con sé valori e capacità di esprimerli.

Le opere, esposte fino al 18 settembre, sono otto manichini in vetroresina dipinti con colori acrilici su cui Nonnis è intervenuto con materiali come la juta, resine, pizzi antichi e foglia oro. Quasi tutti sono oggetti di recupero destinati alla discarica, che così acquistano nuova vita e riconquistano la propria dignità di oggetti. I personaggi rappresentati sono reali e vicini all'artista: ognuno a suo modo vive o ha vissuto un "esodo"; i fortissimi valori umani dei singoli vengono espressi dalla ricchezza dei colori e dei materiali utilizzati per la creazione dei manufatti. Nei manichini di Nonnis, l'essenzialità delle superfici lisce e anonime si arricchisce attraverso la sovrapposizione di materiali e cromatismi che, per contrasto o armonia, formano l'individualità e il carattere di ogni installazione.