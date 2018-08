Fdi scalda i motori per le regionali

Imprese, zona franca, famiglia, trasporti, sanità e sicurezza: queste le priorità rilanciate da Fratelli d'Italia Sardegna che non va in vacanza e, anzi, scalda i motori in vista delle regionali del 2019. "Ci candidiamo a un ruolo da protagonisti per guidare in prima persona il cambiamento", ha spiegato il capogruppo in Consiglio regionale Paolo Truzzu illustrando con i colleghi Gianni Lampis, Gennaro Fuoco e Marcello Orrù il documento per "un'Isola feconda".

"Il centrodestra ha tutte le carte in regola per essere vincente alle prossime elezioni - ha aggiunto - ma serve un'idea forte della Sardegna futura e un cambiamento generazionale di chi si candida a guidare la Regione". Nel documento si parla di attivazione immediata della Zona Franca portuale, di riduzione delle tasse per chi crea lavoro e di Irpef meno cara per le fasce di reddito medio-basse, per far ripartire i consumi.

Riguardo le piccole e medie imprese, "daremo il massimo sostegno a quelle che decideranno di creare nuovi posti di lavoro per i giovani nei settori del turismo, dell'agricoltura e dell'artigianato, e avranno agevolazioni fiscali i sardi che vogliono tornare a fare impresa nell'Isola". Sulla famiglia: "Istituiremo un piano per la natalità, mille euro all'anno per ogni figlio sino al compimento dei 5 anni". Spazio anche alla lotta contro lo spopolamento: "aiuteremo ogni territorio a crescere grazie alla sua peculiarità storico-sociale, dovranno essere potenziati i collegamenti interni e non cancellati i servizi".

Capitolo trasporti. "Sì a una continuità territoriale con più voli, senza monopoli e a tariffa differenziata, e stop al monopolio dei collegamenti marittimi con la Penisola". Inoltre serve "un piano infrastrutture per migliorare i collegamenti interni e rendere più sicure le strade dell'Isola". Blocco delle partenze dei barconi verso la Sardegna e rimpatri immediati "tutela degli stranieri onesti che vengono a lavorare in regola". Infine la sanità con "l'abolizione dell'Ats e la creazione di tre Asl territoriali" e la "difesa dei reparti d'eccellenza".