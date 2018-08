Pigliaru, Sardegna contro rinvio vaccini

"La Sardegna contro ogni rinvio dell'obbligo vaccinale, senza se e senza ma, come ha detto benissimo il nostro assessore Luigi Arru. Spero sia così anche nelle altre regioni con presidenti Pd, come Campania e Puglia". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, che si schiera contro lo slittamento di un anno, dell'obbligo di presentare i certificati per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi.