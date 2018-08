Scontro su Nuoro-Orgosolo, un morto

E' un giovane di Orgosolo di 23 anni, Angelo Catgiu, la vittima dello scontro frontale tra due auto avvenuto sulla provinciale che collega il paese a Nuoro. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, Catgiu, al volante della sua Alfa 147, ha perso il controllo della vettura che è sbandata a sinistra finendo per impattare con la macchina, un'Alfa 159, che viaggiava sulla corsia opposta di marcia.

A bordo padre e figlio, Tonino e Simone Castangia, di 57 e 30 anni, rimasti feriti e trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Fatale, invece, lo scontro per il giovane di Orsogolo: estratto dalle lamiere dell'abitacolo dai vigili del fuoco, i medici del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto insieme agli agenti anche il comandante della Polstrada di Nuoro, Giacinto Mattera: spetterà a loro stabilire la dinamica esatta dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

ERA FIGLIO DI UN VIGILE DEL FUOCO - Angelo Catgiu, il 23enne di Orgosolo morto oggi nell'incidente stradale sulla provinciale che collega il paese a Nuoro, era figlio di un vigile del fuoco del comando provinciale del capoluogo barbarico. Francesco Catgiu, capo squadra, era appena smontato dal turno di notte quando, rientrato a Orgosolo, ha ricevuto la terribile notizia dai suoi colleghi, intervenuti per primi sul luogo dello scontro.

Ed è stato proprio il capo squadra dei pompieri, che il destino ha voluto fosse il padrino di Angelo, ad estrarre il ragazzo dalle lamiere dell'abitacolo per poi affidarlo ai medici del 118: purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Francesco Catgiu e la moglie si sono messi subito in viaggio e in pochi minuti hanno raggiunto il punto esatto dell'incidente. Ad attenderli c'era anche il comandante di vigili del fuoco di Nuoro, Fabio Sassu: tutti si sono stretti attorno ai genitori esprimendo cordoglio e vicinanza per l'improvvisa e tragica scomparsa del figlio.